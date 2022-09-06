Ortaköy Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinden bu sınava katılarak 1. olan Berat Tekkeşinoğlu, 2. olan Esra Sümeyye Keleş, 3. olan Selvinur Ergön’e Başkan İsbir tarafından maddi destek sağlandı.

İsbir, “Ülkemizin yarınları gençlerimize emanet, gençlerimiz ne kadar çalışkan, ne kadar ahlaklı ve başarılı olur ise geleceğe umut ile bakarız. İlçemizde dereceye giren öğrencilerimizi kutluyor, bu başarıda emeği geçen öğrenci ailelerimize ve öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)

