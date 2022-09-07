Ortaköy Belediye Başkanı İsbir, eski Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan 15 Temmuz Gazisi Aslan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bulunan makam odasında görüştü.

Ziyaretle ilgili bir paylaşım yapan Başkan İsbir, “Hemşerimiz, gururumuz,15 Temmuz Gazimiz, Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı Sayın Turgut Aslan’ı makamında ziyaret ederek, ilçemiz hakkında bir süre sohbet ettikten sonra gerçekleştirdiğimiz proje ve hizmetler hakkında bilgi verdik, önümüzdeki süreç içerisinde hazırlanacak projeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Ülkemiz için yapmış olduğu fedakarlık ve çalışmalardan dolayı Kendisine şükranlarımı sunuyor, ilçe halkım adına teşekkür ediyorum” dedi.

Gazi Turgut Aslan da nazik ziyareti için Taner İsbir’e teşekkür etti.

(Uğur GÖRKEM)

