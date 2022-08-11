Ortaköy Belediyesi personellerinden ve güreş antrenörü Mustafa Koçak nezaretinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 5 minik güreşçi önceki gün Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’i ziyaret ettiler. Minik güreşçiler, kış ayında okullar ve kulüpler bazında yapılacak olan turnuvalara sıkı bir şekilde hazırlandıklarını İsbir’e ilettiler. Minik güreşçilerin çalışma azmini kutlayan Başkan İsbir, güreşçilere 10’ar adet olmak üzere spor ve güreş ayakkabısı, eşofman takımı ve antrenman eşofmanı, antrenman yeleği, mont ve yağmurluk hediye etti.

Ortaköy’de geleceğin koca Yusuf’larını, Yağar Doğu’larını yetiştirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Başkan İsbir, spora ve sporcuya her zaman destek olacaklarını söyledi.

(Rıfat KARA)

