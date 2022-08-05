Çorum’un Ortaköy İlçesi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Son zamanlarda gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında ilgi odağı haline gelen Ortaköy ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda turistlerin tarihi dokusu ve doğal güzellikleri ile dikkatleri üzerine çeken Ortaköy’e gelen misafirlerle Belediye Başkanı Taner İsbir de yakından ilgileniyor.

Şapinuva tarihi örenyeri ve İncesu Kanyonu’na yapılan ziyaretler kapsamında ilçeye gelen turist kafilesini ilçe girişinde karşılayan Başkan İsbir, yaptığı açıklamada: “Son dönemde ilçemize olan merakın farkındayız. Gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında birçok yerli ve yabancı turisti ilçemizde misafir ediyoruz. İlçemizin adını her alanda duyurarak tanıtımını yapmaya gayret gösteriyoruz. Bugün ki misafirlerimiz ise Chicago Üniversitesi Doğu Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Theo Van Hout ve beraberindeki Amerikan vatandaşları ile Hitit uzmanlarımız. Kendilerine ilçemize göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyor, Ortaköy’de geçirdikleri süre zarfında tarihi ve doğal güzellikler ile dolu bir gün diliyorum” dedi.

Ziyaretçi turistleri ilçe girişinde yer alan Seyirtepe dinlenme alanında karşılayan Belediye Başkanı İsbir, ilçe hakkında kısa bir bilgi vererek, kendilerine hediyeler verdi.

(Ömür SOYTEMİZ)