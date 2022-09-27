Amasya Valisi Çorumlu hemşehrimiz Mustafa Masatlı, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda çiftçi ile fabrika çalışanlarının hazır bulunduğu törene Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir de katıldı. Törende üreticilere ödüllerini Başkan İsbir de dahil protokol üyeleri dağıttı.

Konuyla ilgili bir paylaşımda bulunan Başkan İsbir, “1953 yılında merhum Başbakan Adnan Menderes tarafından temelinin atıldığı Amasya Şeker Fabrikası’nda bu yılki pancar alım törenini gerçekleştirdik. Binbir zahmet ile yetiştirilen ve ülkemiz için önemli tarım gelir kaynaklarından olan şeker pancarı üretimimizi artarak çoğalması ve çiftçilerimize bereket getirmesini diliyor, tüm çiftçilerimizi saygılarımı sunuyorum” görüşüne yer verdi.

(Aliye ÖNCEL)