İlimizin istihdam ve mesleki eğitimine yön veren İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2023 yılının birinci olağan Toplantısı’nı Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında ve kurul üyelerinin katılımı ile önceki gün Çorum Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü toplantı salonunda yaptı.

Toplantıda Çorum İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2022 yılı Faaliyet Raporu, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün hizmetleri, İl istihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu alt Kurulu olan Denetim Kurulunun faaliyetleri, İşbaşı Eğitim Programları, Mesleki Eğitim Kursları hakkında Kurul üyelerine bilgi verildi. Buna göre İşbaşı Eğitim Programı bütçesinin 60 milyon TL olarak görüşülerek onaylandığı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’nda başvuruda bulunan engelli ve eski hükümlü kişilerin kendi işini kurma projesi de görüşülerek uygun bulundu.

Öte yandan toplantıya katılan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu’yu ziyaret ederek yeni hizmet binası nedeni ile hayırlı olsun temennisini iletti. Başkan Aşgın, İl Müdürü Tuzcu’ya hediye de verdi. İŞKUR Müdürü Levent Tuzcu ise nazik ziyareti için Başkan Aşgın’a teşekkür etti.



(Volkan SINAYUÇ)

