02 Mart’ta gece 02:00 ile 02:30 arasında Yavruturna Mahallesi Bahabey Caddesi ve Gülabibey Mahallesi Nurettin Bey Caddesi üzerinde bulunan iki ayrı telefon dükkanının kapı ve camlarını çekiç yardımı ile kıran hırsızlar işyerlerinde bulunan 21 adet telefonu çaldı.

Güvenlik kameralarına yakalanan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu gözaltına alınan F.G ve E.S., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.