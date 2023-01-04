Fatih Caddesi Adliye binası karşısında bulunan bir iş yerine silahlı saldırı gerçekleştiren F.Ç., olayda kullandığı silahı Üçtutlar Mahallesi 5. Sokak’ta yol kenarına atarak kaçtı.

Saldırının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan çalışmada kurşunlanan iş yeri önünde boş mermi kovanları ve Üçtutlar 5. Sokak üzerinde F.Ç., tarafından atıldığı belirlenen tutukluk yapmış halde tabanca ile tabancaya ait mermiler tespit edildi.

Meydana gelen iş yeri kurşunlama olayında her hangi bir yaralanma olmazken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi arama çalışmaları esnasında F.Ç.’yi darp edilmiş halde buldu.

F.Ç., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



