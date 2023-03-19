Alınan bilgiye göre Çepni Mahallesi Aynalı Sokak’ta bulunan bir iş merkezinin 3. Katından atladığı iddia edilen Nuri G., isimli genç ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralı genç sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar ve iç kanama olduğu öğrenilen genç yoğun bakımda tedavi altına alındı.