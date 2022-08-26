Türkiye İş Bankası’nın kuruluşunun 98. yıldönümü dolayısıyla Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Saat 09.30’da gerçekleştirilen çelenk sunma törenine İş Bankası Çorum Merkez Şube Müdürü Ahmet Ertargın, Bahabey Şubesi Müdürü Rafet Bekdemir, Sanayi Şube Müdürü Tolga Acar ve Alaca Şube Müdürü Burak Güçhan Yücel ve çalışanlar katıldı.

Bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan törende İş Bankası çelengi Çorum Şube Müdürü Ahmet Ertargın tarafından Anıta sunuldu.

Törenin ardından İş Bankası çalışanları Atatürk Anıtı önünde toplu fotoğraf çekindiler.

(Haber Merkezi)