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Yaz Konserleri kapsamında Çorumluları Semi Cenk ve Ekin Uzunlar ile buluşturan Belediye yarın da sevilen sanatçı Irmak Arıcı’yı hayranlarıyla biraraya getirecek.

Bilindiği gibi Hakkari’nin Çukurca ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay’ın şahadeti nedeni ile Belediye tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel düzenlenen Tuğçe Kandemir konseri de ileri bir tarihe ertelenmişti.

Belediye yarın da Irmak Arıcı’yı sevenleriyle buluşturacak. Irmak Arıcı yarın ilimize gelerek saat 21.00’de Kadeş Barış Meydanı’nda muhteşem bir konsere imza atacak. Konsere tüm Çorum halkı davet edildi.