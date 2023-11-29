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Ahlatcı Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere ve Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın'ın desteği ile Hırvatistan'a giderek Türkiye'yi ve Çorum'u temsil etme şansını elde eden Çorumlu milli sporcu İrfan Sönmez'den güzel haber geldi. 22 Kasım'da Hırvatistan'ın Zagrep şehrinde start alan ve 5 gün süren Avrupa Ju Jitsu Avrupa Şampiyonası'nda milli forma ile mücadele eden Çorumlu sporcu İrfan Sönmez +94 kilo ağır sıklette Avrupa üçüncüsü olarak bir kez daha Çorum'un gurur olmayı başardı.

Aynı sıklette şampiyonluk ipini Moldovalı sporcu Rafıgaev Eldar elde etti.

Şampiyona dönüşü açıklamalarda bulunan milli sporcu İrfan Sönmez, kendisine destek olan Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere ve Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın'a, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Ali Osman Öztürk'e, İstanbul'un Çorumlu Milletvekili Feyzullah Kıyıklık'a, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar'a teşekkür etti.

Sönmez, Uluslararsı arenada Çorum'un adını başarıyla duyurmaya devam edeceğinin de sözünü verdi.