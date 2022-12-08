Hitit Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada Mühendislik Araştırma Destek Grubu (MAG), Makine-Enerji, Metalürji-Malzeme, Endüstri, Kimya, Maden, Tekstil, İnşaat Mühendislikleri alanında Araştırma Destek Programları (ARDEB) kapsamında sunulan projelerin değerlendirme ve denetlemesini yürüttüğü belirtildi.

Prof. Dr. İrfan Kurtbaş'ın görev aldığı Makine Enerji alanında 7 akademik ve 1 sektör temsilcisi olmak üzere 8 Danışma Kurulu üyesinin görev yaptığı da dile getirilirken, Kurtbaş’a görevinde başarı dilekleri iletildi.

(Haber Merkezi)

