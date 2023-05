İran milli takımı sporcuları Bayat’ta paraşüt açarak doğanın keyfini çıkardılar. Yamaç paraşütü sporunun ilgi odağı olmaya başlayan Çorum’un Bayat ilçesi bu kez İran milli takımını ağırladı. İranlı milli sporcular Keyvan Arianpour ve Meghdad Shahraki Bayat’a giderek yamaç paraşütünün tadını çıkardılar. Milli sporcularla yakından ilgilenen Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Bayat Asma Tepemsi’nin yamaç paraşütü açısından oldukça elverişli bir bölge olduğunu söyledi. Bayat’ın yamaç paraşütçülerinin son yıllarda ilgi odağı olduğuna da vurgu yapan Başkan Ünlü, “Bizler belediye olarak spor ve sporcularımızın her zaman yanındayız. Yamaç paraşütü sporunun ilçemizde daha da geliştirilip yaygınlaştırılması adına Belediye olarak elimizden gelen ne varsa yapmaya, destek ve katkı sunmaya hazırız. Tüm adrenalin sporlarını seven vatandaşlarımızı ilçemizdeki güzellikleri keşfetmeye davet ediyorum.” dedi Ünlü, “İlçemizin turizmde hak ettiği konuma gelmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Sahip olduğu doğal güzellikleri ile potansiyeli yüksek olan ilçemizin her geçen gün misafirleri bu bağlamda artmakta” şeklinde konuştu. (Ömür SOYTEMİZ)