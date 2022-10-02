Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasında Çorum Kadın Platformu adına konuşan Eğitim-Sen Çorum Şube Kadın Sekreteri Nurcan Hasırcı Doğan, bir kadının daha yaşamdan koparıldığını belirterek, “İran’ın Tahran kentinde başörtüsünü ‘İslami kurallara’ göre takmadığı gerekçesiyle ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alınıp, ardından işkenceyle katledilen Mahsa Amini için kadınlar öncülüğünde başlayan ve daha sonra rejim karşıtlığına dönüşen eylemler büyüyerek devam ediyor.

Kadınlar toplu halde başörtülerini çıkarıp ateşe vererek, saçlarını keserek, mücadelelerini yeni bir boyuta taşıyor. Kadınlar öncülüğünde başlayan direniş zamanla gerici molla rejimi karşıtı gösterilere dönüştü, üniversiteler, sendikalar greve başladı. Birçok şehirde halk solaklara çıktı” dedi.

Gösterilerin daha fazla yayılmasını engellemek ve güvenlik birimlerinin müdahalesini gizlemek amacıyla internet ve sosyal ağlara erişimin kısıtlandığını, gazetecilerin ise tutuklandığını anlatan Doğan, “İran tarafından açıklanan resmi verilere göre en az 41 kişi hayatını kaybetti. Norveç merkezli İran İnsan Hakları grubu ise protestolarda en az 76 kişinin öldürüldüğünü açıkladı. En az 700 kişi işkenceyle gözaltına alındı. Uluslararası Af Örgütü 20 kentte protestoculara gerçek mermi sıkıldığına dair kanıt olduğunu açıkladı.

İran’da 1979’dan bu yana kadınlara, devletin anti demokratik yapısını ve erkek egemenliğinin gücünü temsil eden başörtüsü dayatılıyor. İranlı kadınlar 43 yıldır faşist molla rejiminin sözde "ahlak polisleri" tarafından, taciz ediliyor, şiddete maruz kalıyor, tutuklanıyor, idama mahkûm ediliyor” ifadelerini kullandı.

Erkek şiddetine ve kadın cinayetlerine karşı direnen kadınlara, demokratik hak ve özgürlükleri için mücadele eden işçilere, emekçilere, gençlere sokakların yasaklandığını söyleyen Doğan, “Biz kadınlar, coğrafyalara göre biçim değiştirse de şiddetin aynı sistemden beslendiğinin farkındayız. Sınırları aşan dayanışmamızın gücü de buradan geliyor. Tarihsel süreç içerisinde kadınların özgürlük ve yaşam hakkı mücadelesine yönelik tüm faşist rejimlerin baskı ve zor yöntemleriyle yaptıkları müdahaleler karşısında dayanışmamızı sınırları aşarak büyüttük, büyütmeye de devam edeceğiz.

Kadınlara fiili ya da fiziki ölüm dışında başka bir seçenek sunmayan erkek egemen sisteme karşı bu kez İran’dan yükselip tüm dünyaya yayılan kadın, yaşam, özgürlük sesleri umutları büyüterek kadının, yaşamın, özgürlüğün sloganı olmaya devam ediyor.

Biz kadınlar Türkiye’den İranlı kadınların sesini yükseltiyoruz. Mahsa Amini’nin katili İran Molla rejimidir. Mahsa'nın katili erkek egemen sistemdir. Mahsa’nın ve İranlı kadınların mücadelesi hepimizin mücadelesidir” şeklinde konuştu.

(Taner ŞİMŞEK)

