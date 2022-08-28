Eczacılar “Eczacıya hak ettiği değer verilmelidir” başlığı altındaki eylem planı doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz.Şefkat Güler, 30 bini aşkın eczacı ve 80 bini aşkın eczane çalışanına ekmek kapısı olan eczanelerin ayakta kalma mücadelesi verdiklerini hatırlatarak, “Eczane ekonomilerinin ve eczacıların sunmakta olduğu istihdam alanlarının farklı katkı ve hibelerle desteklenmesine yönelik kalıcı modeller geliştirilmelidir” dedi.

Bu anlamda İŞKUR’a taleplerini ilettiklerini, Kurum’un eğitim uzmanları Yunus Emre Baran ve Serap Seçer tarafından Eczacı Odası yöneticilerine, teşvikler ve destekler hakkında bilgilendirme yapıldığını anlatan Şefkat Güler, meslektaşlarının bu teşviklerden yararlanabilmeleri için kendilerine gereken bilgilendirmeleri yapacaklarını söyledi.

Ecz. Şefkat Güler, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Eczane ekonomileri ve eczacıların sunmakta olduğu istihdam alanlarının korunabilmesi adına intörn hekimlere sağlanan asgari ücret desteğine benzer katkı ve hibelerin, KOSGEB ve İŞKUR desteklerinin eczacılarımıza da mutlaka sağlanması gerekir.

Yeni mezun olmuş yardımcı eczacılarımıza, yine kendi meslektaşlarının sorumlu kanatları altında meslek hayatlarına başlarken devletin sağlayacağı destekler bir can suyu niteliğinde olacaktır.”

(Haber Merkezi)

