Artan hayat pahalılığı, yoksulluk, işsizlik ve gelecek kaygısı sonucu intihar vakalarında artış olduğunu vurgulayan Merkez İlçe Başkanı Doğan, Zafer Partisi olarak çözüm planlarının hazır olduğunu ancak mevcut hükümetin acil olarak tüm kesimi rahatlatacak bir eylem planı hazırlaması gerektiğini bildirdi.

Sağlam temeller üzerine oturtulmuş bir ekonomik kalkınma planının biran önce hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yapan Yasin Doğan yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Ülkemizde milyonlarca kişiyi etkileyen geçim sıkıntısı nedeniyle son günlerde intihar vakalarındaki artış dikkat çekmektedir. İlimiz Çorum'da son bir haftada meydana gelen 3 kişinin intihar ederek yaşamına son vermesi toplumumuzun nasıl bir ruhsal ve psikolojik olarak bunalımda olduğunun göstergesidir. Öncelikle intihar ederek yaşamlarına son veren insanlara Allah'tan rahmet, geride kalan aile ve yakınlarına başsağlığı diliyor, üzüntü ve kederlerini paylaşıyoruz. Zafer Partisi Merkez İlce Başkanlığı olarak, son yıllarda yaşamış olduğumuz ekonomik kriz, yoksulluk, işsizlik ve gelecek kaygısı sebepli intihar vakalarında artış olduğu tespiti ile, acil eylem planı hazırlanarak, bundan sonra meydana gelebilecek intihar olaylarının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını hükümet yetkililerinden talep ediyoruz.

TÜİK ve Dünya Sağlık Örgütü kaynaklı verilerde 2002 ile 2019 tarihleri arasında ülkemizde 53.425 kişinin intihar ederek hayatına son verdi. Yine İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2015-2020 yılları arasında 14.530 kişinin intihar ederek yaşamlarına son verdiği tespit edilmiştir. Gençlere yönelik istihdam konusunda devletin daha fazla çözüm odaklı çalışmalar yapması gerektiğini vurguluyoruz. Zafer Partisi iktidarında uygulanacak ekonomi politikaları ile üretimin maksimum seviyede olacağı ve işsizlik sorununun kalmayacağı bir yönetim biçimi getireceğiz. Zafer Partisi Merkez İlçe Başkanlığı olarak intiharların ekonomik, sosyolojik, psikolojik, sebeplerinin tespit edilmesi, önleme programları çerçevesinde yüksek intihar riski taşıyan gruplarda sosyal ve kişiler arasında etkinlikler düzenlenerek, yalnızlık, yalıtılmışlık, sevilmeme, hayatın anlamsızlığı gibi duygularla mücadele edilmesi gerektiğini, kamuoyu ile paylaşmak isteriz”

(Volkan SINAYUÇ)

