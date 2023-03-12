Sabah saatlerinde Çöplü Mahallesi Fen Lisesi Caddesi terminal kavşağında inşaat halindeki bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan H.İ., ekiplerin tüm çabasına rağmen bir türlü ikna edilemedi.

Çatıda bulunduğu süre içerisinde sürekli kendine zarar veren ve çatı tuğlalarını kafasına vurarak aşağıya atan H.İ., yaklaşık 9 saat sonra rüzgarında etkisi ile elindeki ayet yazılı kağıtları yere düşürdü.

Polis ekiplerinden düşen ayetleri isteyen H.İ., ayet yazılı kağıtların kendisine verilmesi üzerine çatıdan aşağı indi.

Çatı tuğlalarına kafası ile vuran ve kesici aletle kendisini yaralayan H.İ., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



