Sahibinden.com isimli internet sitesinde, “M.Ö. antik tarihi eser buluntular” başlığıyla 2,5 milyon liradan satışa çıkartılan kültür varlıklarının, Elazığ Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla Elazığ Müze Müdürlüğü'ne teslim edilmesinin ardından, Müze Müdürlüğü'nün yaptığı inceleme sonucu eserlerin orijinal olduğu tespit edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi, Türkiye topraklarından koparılarak yurt dışına götürülen eserlerin iadesi için yoğun bir çaba gösterirken; sahibinden.com isimli internet sitesinde, “M.Ö. antik tarihi eser buluntular” başlığıyla bir adet mızrak ucu ila üç adet balta ucu, C.D. isimli şahıs tarafından 18.08.2024 tarihinde 2,5 milyon liradan satışa çıkartıldı. Uluslararası Strateji Kalkındırma Araştırma Derneği (USKAD) Genel Başkanı ve Koruma ve Restorasyon Uzmanı Cemil Karabayram'ın ihbarıyla, Elazığ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube biriminin yaptığı operasyonla ele geçirilen kültür varlıkları, Elazığ Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. USKAD Genel Başkanı Cemil Karabayram, Müze Müdürlüğü'nden yapılan inceleme sonucu eserlerinin orijinal olduğunun tespit edildiğini ifade ederek, “Eserler muhafaza altında, orijinal olduğuna dair mahkemeye rapor düzenlendi” dedi.

Koruma ve Restorasyon Uzmanı Cemil Karabayram, “Geçtiğimiz aylarda, bir internet sitesinde kişi kendi marifetiyle üç tane baltayı ve bir mızrak ucunu satışa çıkardı. Konu hemen benim önüme düştü ve Elazığ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şubeye ve ilgili birimlere uyarıda bulundum. Onlar da gerekli çalışmayı yaparak operasyonu gerçekleştirdiler. Haber vermemle birlikte akşama doğru bir operasyon düzenlendi ve operasyon sonucu hem kişi gözaltına alındı hem de malzemeler ilgili müze müdürlüğüne teslim edildi. Bu süreç içerisinde de bu malzemelerin orijinal olup olmadığı yönünde bir araştırma yapıldı, dün itibarıyla ilgili birimlerden teyit ettim, eserler orijinal ve ülkemizde kazandırıldı. Eserler, şu an da bildiğim kadarıyla Elazığ Müze Müdürlüğü deposunda muhafaza altında, orijinal olduğuna dair mahkemeye rapor düzenlendi” ifadelerini kullandı.

İnternet sitesinden 2,5 milyona satışı çıkarılan kültür varlıklarının değerinin çok daha yüksek olduğunu tahmin ettiğini belirten Cemil Karabayram, “2,5 milyon gibi bir rakama satışa çıkarılmıştı, iyi ki bunu fark ettik ve bununla ilgili ihbarda bulunduk, öz topraklarında bulunan bu malzemeleri ana vatanında yer alan müzemize kazandırdık. Edindiğim bilgilere göre, bunlar çok kıymetli malzemeler. Çünkü, hem çok temiz malzemeler hem de gerçekten o döneme eşsiz değer katan Tunç Dağı'na tanımlanan M.Ö. 2000 yılına kadar dayanan bir geçmişi var. 2,5 milyon gibi bir rakamla satışa çıkarılan bu eserlerin değerinin, satışa çıkarılan miktardan çok çok yüksek fiyatlarda olduğunu biliyorum. Tabii ki bir eserin değerini biçmek mümkün değil, manevi değeri önemli. Ama o eserin ileride kaybolma ihtimaline rağmen, yönetmelik gereği kıymet takdimi mutlaka yapılıyor. Şu an kıymet takdimi yapıldı mı onu bilmiyorum ama çok çok çok üzerinde olduğunu iyi biliyorum. Allah'tan fark edildi ve Elazığ emniyetimiz anında müdahale etti. Bazen de yurt dışından kaçakçılar Türkiye'ye geliyor ve bu eserleri yurt dışına kaçırmaya çalışıyor” diye konuştu.

Editör: İHA AJANS