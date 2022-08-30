Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazetede yayınlanan karar göre, internetten üzerinden yapılan alışverişlerin iade ücretleri artık tüketiciler tarafından karşılanacak. Bu karara ek olarak akıllı telefon, tablet, akıllı saat gibi elektronik cihazların kutuları açılmamış olsa bile iade edilemeyecek. 1 Ekim'den itibaren uygulanmaya başlayacak söz konusu kararla internet üzerinden satın alınan elektronik cihazlarda koşulsuz iade dönemi de sona erecek. İade yalnızca satın alınan ürünün kusurlu olması halinde gerçekleşecek. (İHA)

