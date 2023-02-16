İnternet haber sitelerinde resmi ilan yayımlanmasına ilişkin düzenlemelerin yanı sıra gazetelerin dizgi-tertip esaslarına dair kısmi değişiklikleri içeren Resmi İlan Fiyat Tarifesinin kabulüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’nin 16 Şubat 2023 tarihli ve 32106 sayılı nüshasında yayımlandı.

Cumhurbaşkanınca onaylanan yeni Resmi İlan Fiyat Tarifesine göre, internet haber sitelerinde resmi ilanların yayım ücreti, 1 santimetre boy 4 santimetre en olmak üzere 1 kutu esas alınmak suretiyle hesap edilecek. Resmi ilanların 1 kutu alanda günlük yayım ücreti illere göre belirlenen kontenjan yerleri için KDV hariç 70 Türk Lirası olarak ücretlendirilecek. Genel kategori kapsamındaki ilanları yayım ücreti ise KDV hariç 100 Türk Lirası’ndan hesaplanacak.

Cumhurbaşkanı Kararı ile internet haber sitelerinde yayımlanacak ilanlar, gazetelerde yayımlanacak ilanlar ile aynı birim fiyatı üzerinden faturalandırılmış olacak.

Tarife, 1 Nisan 2023’ten itibaren yürürlüğe girecek.

