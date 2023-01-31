Kur’an-ı Kerim'in yakılması olaylarına ilişkin bir açıklama yapan Öztürk, “İsveç ve Hollanda hükümeti insanlık suçu olan alçakça bir eyleme izin vermiştir. Bu bir ifade hürriyeti değildir” diyerek, tüm insani değerlere aykırı düşmanca bir eylem olduğunu belirtti.

Bu eyleme izin verilmesinin tüm dinlere ve inanç hürriyetine karşı bir tehdit olduğunu kaydeden Öztürk, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Sözde özgürlük gerekçesiyle bu nefret suçlarına izin veren hükümetleri şiddetle kınıyoruz. MÜSİAD olarak müslüman kardeşlerimizi değerlerimize sahip çıkmaya, kutsal kitabımız Kur-an’ı Kerim’i ve manevi değerlerimizi daha çok okuyup anlamaya ve anlatmaya çağırıyoruz.” (Haber Merkezi)

