İl Genel Meclisi'nin Kasım ayı olağan toplantıları devam ediyor.

Mehmet Bektaş’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda bütçe ile ilgili bilgiyi İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Osman Türker verdi.

Osman Türker, personel giderleri için 45 milyon, memur ödenekleri için 36 milyon 423 bin lira, temel maaşlar için 12 milyon 682 bin lira, zamlar ve tazminatlar için 22 milyon 350 bin lira, sosyal haklar için 1 milyon 14 bin lira, ödül ve ikramiyeler için 2 milyon 520 bin lira olmak üzere bütçenin 111 milyon 129 bin 312lira olduğunu vurguladı.

(Taner ŞİMŞEK)

