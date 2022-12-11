Önceki gün saat 14.00’de Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda Eğitim İş Genel Sekreteri Cengiz Sarıyer’in yöneticiliğinde gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak Eğitim İş Sendikası Kurucu Başkanı Niyazi Altunya katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan konferans, Filiz Şahin’in sunuculuğunda başladı.

Eğitim İş Sendikası Şube Başkanı Selim Bozkurt’un bir açış konuşması yaptığı; Eğitim İş MYK Genel Sekreteri Cengiz Sarıyer’in oturum yöneticiliğini üstlendiği programda Eğitim İş Kurucu Başkanı Dr. Niyazi Altunya, ‘Demokrasi ve İnsan Hakları’ konulu bir konferans verdi.

Eğitim İş Sendikası Kurucu Başkanı Dr. Niyazi Altunya, Çorum’a 1973’de TÖS toplantısı için, 1992’de ise Eğitim-İş’in kuruluşu için geldiğini belirterek, üçüncü kez Çorum’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

10 Aralık’ın İnsan Hakları Günü olarak kutlandığını, 74 yıl önce kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabul edilişinin yıldönümü olduğunu kaydeden Altunya, “İnsan hakları mücadelesi tarihi çok eskidir. İngiltere’de 1215 yılında imzalanan Magna Carta, demokrasiye giden en önemli adımlardan biri olan görülür. İngiltere'de imzalanan belge Büyük Ferman adıyla da biliniyor. Ancak orada daha baronlara verilen bir yetki söz konusu. 1789 Fransız Devrimi’nin ardından ilan edilen bildirge ise bugün bile birçok ülkenin anayasasında yerini korumaktadır” dedi.

Anadolu’da insan hakları mücadelesinin Kurtuluş Savaşı ile başladığını belirten Altunya, “İnsan hakkı aynı zamanda da yaşam hakkı demektir. Kurtuluş Savaşı yaşam hakkı için yapılmıştır. Türkiye’de 1876’da Kanuni Esasi ile özgürlükler düzeyinde bir takım haklar tanınmıştır. Ancak bu haklar yetmedi çünkü soyut kaldı. İnsan hakları Türkiye’ye gecikmiş olarak geldi” şeklinde konuştu.

1921 Anayasası’nın Türkiye’nin kuruluş anayasası olduğunu ve bu anayasanın birinci maddesinde ‘hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ denildiğini bildiren Altunya, o yıllarda birçok ülkenin anayasasında böyle bir maddenin olmadığını söyledi. Altunya, buna rağmen Türkiye’de sosyal haklar denilen özgürlüklerin ise ilk anayasalarda yer almadığını dile getirdi.

Laik düzene geçilmesinin başta insan haklarının hayata geçirilmesinin mücadelesi olduğuna dikkat çeken Eğitim İş Kurucu Başkanı Dr. Niyazi Altunya, Köy Enstitüleri’nin de ülkenin aydınlanmasında çok önemli işlevler üstlenen kurumlardan birisi olduğunu söyledi.

Türkiye’nin insan hakları tarihinin çok önemli aşamalardan bugünlere geldiğini de anlatan Niyazi Altunya; gele gele bugün 6 yaşında çocuğa yapılan istismara gelindiğini belirterek, bunun asla kabul edilemez olduğunu sözlerine ekledi.

Program, konuşmacılara plaket takdimi ve günün anısında toplu fotoğraf çekinilmesi ile son buldu.

Etkinliğe Eğitim İş Sendikası Şube yöneticileri ve üyeleri ile Birleşik Kamu İş İl Temsilcisi İlhan Yaşar, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, Oğuzlar önceki dönem Belediye Başkanı Orhan Ateş ve davetliler katıldı.

(Taner ŞİMŞEK)