KANDER Başkanı Hülya Kuzu Karabıyık, “Bu ilk projemizdi, böyle farkındalık mesajı veren bir seminer ile proje kapanışını yapmak istedik. Hem hastalarımıza yardımcı olmak, onların rehabilitasyonunu sağlamak hem de halkı bilinçlendirmek adına yeni projelerimizi hayata geçireceğiz” dedi.

Sosyolog Sena Gökdoğan ise eğitim seminerinde, kanserin topluma, insan vücuduna ve insan psikolojisine yaptığı etkilerden söz ederek, “Vücudumuzun çeşitli bölgelerindeki hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile oluşan 100'den fazla hastalık grubu olarak bilinen kanserin çağrıştırdığı anlamlar, toplumda olumsuz önyargılar oluşturmaktadır.” dedi.

Sosyolog Sena Gökdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Önyargılarla acıyarak bakma, dışlanma, farklı muamele görme ve yanlış anlaşılma gibi nedenlerle hastalar strese giriyorlar. İster istemez kendilerini izolasyona almak zorunda kalıyorlar. Önyargılar, tedavi sürecinde psikolojik zorlukları daha da artırıyor. Kanser bulaşıcı olmayan bir hastalık. Halktan kopmak yerine aksine hastalığın seyrine göre halkla iç içe olmaları, hastalara moral veriyor ve iyileşme süresini kısaltıyor.” (Haber Merkezi)

