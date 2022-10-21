Ankara'da yaşayan Çorumlu güneş paneli ustası Hayati Arslaner, bir binanın 2. katından düşerek hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre, Ankara’da bir binada çalışırken aniden dengesini kaybeden Arslaner, 2.kattan yere düştü. Talihsiz işçinin düştüğünü gören diğer işçiler hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

OSMANCIK’TA DEFNEDİLECEK

Arslaner, kaldırıldığı hastanede bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen talihsiz işçinin cenazesinin Osmancık'ta toprağa verilmesi bekleniyor.

