Edinilen bilgilere göre, Üçtutlar Mahallesi Binevler 199. Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta hırsızlık olayı meydana geldi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde inşaatta bulunan yaklaşık 5 ton ağırlığındaki inşaat demiri ve demir kesme makinesini çalarak hurdacıya sattıkları tespit edilen 2 şüpheli şahıs demir kesme makinesi ile birlikte olayı yakalandı.

Yakalanan zanlılar, Emniyet’teki işlemlerinin ardından Adliye’ye sevk edildi. (Haber Merkezi)

