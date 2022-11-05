Mecitözü İlçesi’nin Kuyucak Köyü nüfusuna kayıtlı olup, Ankara’da yaşayan Erdoğan Havyar (52), bir inşaatta çalıştığı sırada kafasına sac düştü. Olayda ağır yaralanan Erdoğan Havyar, kaldırıldığı hastanede yoğun bakımdan çıkamayarak hayata veda etti.

EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASIYDI

Kuyucak Köyü’nden Emine ve Kemal Havyar’ın oğlu, evli ve 3 çocuk babası olan Erdoğan Hayar’ın vefatı derin üzüntüyle karşılandı.

Merhumun cenazesi bugün ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla birlikte Ankara – Ortaköy Mezarlığında toprağa verilecek.

