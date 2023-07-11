Alınan bilgiye göre gece saatlerinde bir nedenle Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatın 3. Katına çıkan G. F.’yi gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arkadaşları ve ekiplerin ikna etmeye çalıştığı genç kız bir anda kendini boşluğa bıraktı.

İtfaiye ekiplerince kurulan çadırın hızını yavaşlattığı genç kız beton zemine düşerek yaralandı.

Yüzünde ve kafasında kırıklar oluşan G. F., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Genç kızın kısa bir süre önce aynı yere gittiği ve arkadaşları tarafından ikna edilerek indirildiği öğrenildi.