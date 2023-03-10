Ruziye Ayman’ın eşi, Mimar Koray Ayman, Ziraat Mühendisi Mehmet Ayman ve Özlem İnce’nin babaları Recep İnce, İrem Ayman ve Aynur Ayman’ın kayınpederi olan İnşaat Mühendisi Mehmet Metin Ayman'ın cenazesi Cuma namazının ardından Akşemseddin Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi. Aynı camide ayrıca Çöplü Mahallesi Yazıçarşı esnafından hazır elbiseci Tuzcu Kemal Ağca’nın da cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazlarına Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Çorum eski Belediye Başkanı ve emekli Bayındırlık Müdürü Ömer Abuhanoğlu, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu, Genel Merkez Etik Kurulu Üyesi Teşkilat Bölge Koordinatörü Av. Rumi Bekiroğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Çorum İl Başkanı Elvan Can Çabuk, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, Ticaret İl Müdür Yardımcısı Durmuş Buyruk ile merhumun meslektaşları ile sevenleri katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

