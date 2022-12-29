Geçtiğimiz günlerde hastaneden randevu alamadığı için zamanında muayene olamayan ve hayatını kaybeden gazeteci Mehmet Fatih Uysal’ın ölümüyle ilgili açıklamada bulunan İnşaat Mühendisi Kenan Şahin, devlet hastanesinin olmadığı bir şehre eğitim hastanesinin yeterli gelmediğini söyledi.

Belediye’ye öneride bulunan Kenan Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Bir gazeteci kardeşimizi kaybettik. Mekanı cennet olsun…

Şunu öğrendik ki, şehrimizin bir hastane problemi var. Devlet hastanesinin olmadığı bir şehre, eğitim hastanesi yeterli gelmiyor. Keza doktorların istifa edip, özel muayehane açması da, bu konuda bir problem olduğunu ortaya koyuyor. Devletin yapmadığını kim yapacak? Devletin yapmadığı stadyumu, mescitleri ya da okulları yapan bir belediyemiz vardı eskiden...

Çorum Belediyesi’nden yeni bir millet bahçesi ya da Bedesten yapmasını değil, bir belediye hastanesi yapmasını umuyoruz. Hemşehrilerim eminim bana bu konuda katılacaklardır. Bunun örneği var mı? Var. Ankara Büyükşehir Belediye Hastanesi bunlardan biridir. Bedesten diye başlanan yeri, hazır yeniden ihaleye çıkacakken gelin hastaneye çevirelim”

(Haber Merkezi)

