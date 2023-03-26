Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü Ocak ayı İnşaat Maliyet Endeksi’ni açıkladı. Buna göre inşaat maliyet endeksi, 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 15,32, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,52 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,79, işçilik endeksi yüzde 47,79 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 69,01, işçilik endeksi yüzde 106,95 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 15,58, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,49 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,61, işçilik endeksi yüzde 48,48 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 69,87, işçilik endeksi yüzde 107,04 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre % 14,45, bir önceki yılın aynı ayına göre % 75,36 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi % 6,37, işçilik endeksi % 45,26 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi % 66,34, işçilik endeksi % 106,63 arttı.

(Haber Merkezi)

