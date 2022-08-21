Bina inşaatı maliyet endeksi ise bir önceki aya göre %2,58, bir önceki yılın aynı ayına göre %101,79 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %3,08, işçilik endeksi %0,68 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %124,22, işçilik endeksi %45,38 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %6,31, bir önceki yılın aynı ayına göre %124,27 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %7,51, işçilik endeksi %0,86 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %151,73, işçilik endeksi %46,77 arttı. (Haber Merkezi)