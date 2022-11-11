Profesyonel futbol liglerindeki 11.sezonunu geçiren Çorum FK, Bursa temsilcisi ile daha önce 6 kez karşılaştı. Bu maçlarda 4 galibiyet alan Çorum FK, 2 maçta sahadan yenilgi ile ayrılırken, attığı 10 gole karşılık kalesinde 8 gol gördü.

İki takım arasında İnegöl’de oynanan 3 maçı da Çorum FK kazanırken, Çorum temsilcisi bu maçlarda 7 gol atıp, 4 gol yedi. Çorum’da ise, 3 maçın birini Çorum FK, ikisini İnegölspor kazanırken, Bursa ekibinin 4 golüne kırmızı-siyahlı takım 3 golle cevap verdi.

(Hüseyin AŞKIN)

