2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 14.hafta maçında, yarın Bursa temsilcisi İnegölspor’a konuk olacak. Kırmızı-siyahlı ekipte hedef mutlak galibiyet olarak belirlendi.

4 haftalık galibiyet hasretine geçtiğimiz Cumartesi günü konuk ettiği Bayburt Özel İdare’yi 3-0 yenerek son veren Çorum FK, yeni teknik direktörü Tahsin Tam nezaretindeki ilk deplasman sınavını İnegölspor’a karşı verecek. Bursalı olan teknik direktör Tahsin Tam, memleketinin takımına karşı tüm planları galibiyet üzerine yaparken, sakatların dönmesiyle birlikte yedek kulübesi zenginleşti. Ancak, Bayburt maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen kaptan Murat Yıldırım, yarınki zorlu maçta forma giyemeyecek.

Çorum FK, dün yaptığı antrenman sonrası İnegöl’e hareket ederken, ev sahibi İnegölspor cephesinde de hazırlıklar galibiyet üzerine yapılıyor. 4 haftadır galibiyet yüzü görmeyen bordo-beyazlı ekipte, Ferhat Özyapı, Medeni Bingöl, Ersel Aslıyüksek ve Umut Sönmez’in sakatlıkları bulunuyor. Bursa temsilcisi, tüm olumsuzluklara rağmen Çorum FK’yı yenerek, kötü gidişe son vermenin hesaplarını yapıyor.

20 puanla 5.sırada yer alan Çorum FK ile 10 puanlı 16.sıradaki İnegölspor arasında, yarın İnegöl İlçe Stadı’nda oynanacak maçı Gaziantep bölgesi hakemlerinden Özgür Reha Alıcı yönetecek. Saat 14.00’te başlayacak maçta Özgür Reha Alıcı’nın yardımcılıklarını ise Hatay bölgesinden Mahmut Gülle ve Gaziantep bölgesinden Şeyhmus Baysal yapacak. Zorluk derecesi yüksek olan maçın dördüncü hakemliğini ise Adana bölgesinden Alkan Parsak yapacak.

(Hüseyin AŞKIN)

