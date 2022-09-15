ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İnegöl Belediye Başkanlığı mülkiyetinde bulunan 137 adet tarım arazisi, Belediye Encümeni'nce 27 Eylül 2022 Salı günü saat 11.00’de Sani Konukoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenecek ihale ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesine göre açık teklif usulü ile 3 yıllığına kiraya verilecek.

İhaleye katılmak isteyenlerin talep edilen belgeleri 26 Eylül 2022 tarihi saat 17:00’ye kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisi'ne teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla göndermeleri gerekmektedir.

İhaleye teklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

İhale metnini görüntülemek için tıklayınız.

