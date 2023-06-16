İnanözü Ortaokulu Müdürü Berat Tansu yaklaşık 2 ay önce başlatmış olduğu bir çalışma sonucunda okullarında eğitim gören öğrenciler arasında Ankara’ya hiç gitmemiş öğrencileri tespit etti. İnalözü Köyü Okul Aile Birliği destekleri ile tespit edilen öğrenciler için Ankara’ya gezi düzenlendi.

Ankara’da ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret eden İnanözü’lü öğrenciler, daha sonra 15 Temmuz gazisi hemşehrimiz Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan’ı da ziyaret etmeyi de ihmal etmediler.

Hayatlarında ilk kez Ankara’yı gezen öğrencileri Okul Aile Birliği’ne ve Okul Müdürleri Tansu Berat’a düzenlenen gezi nedeniyle teşekkür ettiler.