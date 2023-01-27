İsveç’te gerçekleştirilen Kur’an yakma eylemine bir tepki de Yeniden Refah Partisi’nden geldi. Yeniden Refah Partisi üyeleri, Postane önünde düzenlenen basın açıklamasında İsveç’e tepki gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde İsveç’te meydana gelen ve İslam alemini hedef alan menfur eylemi lanetlediklerini kaydeden İl Başkanı Taş, açıklamanın devamında şunları söyledi:

“İslam’a yönelik menfi eylemlere karşı batının ikiyüzlü özgürlük anlayışını ve bu anlayışı tasvip eden tüm barbar hareketleri kınıyoruz. İnancımızı ve kutsal değerlerimizi hedef alan her türlü eylemin, kimden ve nereden geldiğine bakmaksızın karşısında olduğumuzu bilmenizi isteriz.

Batının medeniyet yaftası ile her türlü barbar hareketi desteklediği sistemin, Milli Görüş hareketi olarak karşısında durmayı tarihi yükümlülük olarak görmekteyiz. Mazlum coğrafyalara, mezalim gölgesi ile karanlık taşıyan bu hastalıklı anlayış ile mücadelemizi galip gelene kadar sürdürmek, halkımıza, milletimize ve tüm dünyaya karşı en büyük sorumluluğumuzdur.

İslam ile birlikte müşerref kılınmış bulunan, insanın hayatına ışık tutan, onun yolunu aydınlatan ve Allah’ın son buyruklarını içerek mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik menfur eylemlere karşı duruşumuzu hiçbir zaman bozmayacağız.

Milli Görüş geleneği olarak geçmişte olduğu gibi bugün de özgürlükler ve inançlara saygının temini olmayı kendine destur edinmiş bir siyasi hareketiz. Bizler, tüm inançlara azami derecede saygı duyulmasının toplumsal barış ve birliktelik için gerekli olduğunu bilmekte ve herkesi bu anlayışa davet etmekteyiz.” (Haber Merkezi)

