Satılan formadan elde edilecek gelirin depremzedelere bağışlanacağı kampanyada Ronaldo'nun imzalı formasını Çorumlu iş insanı Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Emin Ahlatcı aldı. Milli oyuncu Melih Demiral'ın açık artırmayla satışa sunduğu ve gelirinin Ahbap Derneği aracılığıyla depremzedelere bağışlayacağı açık artırmada Ahlatcı, Ronaldo'nun yanısıra Dybala ve Bonucci'nin de imzalı formalarını da satın aldı.

3 İMZALI FORMA 5 MİLYON TL

Tamamının deprem zedelere bağışlanacağı kampanyaya Ahlatcı Holding'in damga vurması Çorumlu vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanırken, Ahlatcı Holding’in 3 imzalı forma için Ahbap Derneği'ne 5 milyon TL ödeyeceği öğrenildi.

