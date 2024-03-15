Çorum İMVAK (İmam Hatip Lisesi ve İlahiyat Fakültesi Kurma ve Koruma Vakfı) Konferans Salonu’nda düzenlenen “Hadis ve Sünnet Anlayışımız” konulu konferans, bu akşam saat 21.30’da Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Gürler tarafından verilecek.

İMVAK Mütevelli Heyeti adına bir açıklama yapan Emekli Öğretim Görevlisi Ali Ilıca, konuya ilişkin şu bilgileri verdi:

“Halkımızın dini konularda sağlam kaynaklara dayalı doğru bilgiler edinebilmesi amacıyla konferans, panel, sempozyum gibi etkinlikler düzenlemek Vakıf Senedimizde yer almaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere İmvak Başkanlığı ile Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı arasında işbirliği protokolü düzenlenmiştir. Düzenlemekte olduğumuz etkinlikler kapsamında bu haftaki konuğumuz Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Gürler olacaktır.

Müslümanlar arasında hadislerin kaynak olarak kullanımı, bazı ravilerden gelen hadislere farklı düşünce sahiplerince itimat edilmemesi, sened ve metin yönüyle bazı hadislerin eleştirilmesi, değişik sebeplerle Peygamberimiz adına aslı olmayan ama hadis diye bilinen sözlerin ortaya çıkması, hadislerde tarihsellik-evrensellik tartışmalarının yaşanması gibi nedenler hadisler üzerinde bir dizi aşırılık düzeyinde farklı yorumları gündeme getirmiştir.

Bu tartışmalar son günlerde daha fazla yoğunlaşmıştır. Zihinlerde oluşan hadis ve sünnet kaynaklı tereddütlerin kaynak ve yöntem açısından nasıl değerlendirileceği, sınırlı olan naslarla sınırsız ortaya çıkan güncel meselelere çözüm üretmede nasıl bir yol izleneceği gibi konularda uzun yıllardır çalışan, alan hakimiyeti çok güçlü olan hocamız Prof. Gürler, katılımcılarımızı aydınlatacaktır.”