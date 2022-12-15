Ekrem İmamoğlu’nun sadece İstanbul değil, tüm Türkiye’de herkesin gönlünde yer edindiğini vurgulayan Ulaş Tokgöz, bu sevginin iktidarı korkuttuğunu belirterek, “Korkularını yargı eliyle engellemeye çalışıyorlar ancak nafile. Bence korkularıyla yüzleşsinler. Bunun farkında oldukları için bu kadar saldırganlaşıyorlar. Adalet terazisini bile bunun için bozmaktan hiç utanmıyorlar” dedi.

Yargılanan sadece Ekrem İmamoğlu’nun değil, 16 milyon İstanbullunun iradesi olduğunu kaydeden Tokgöz, “Ismarlama kararlarla sakın yeni bir hukuksuzluğa daha imza atmayın. Şimdi geliyor gelmekte olan sloganımız yerine daha sağlam oturuyor. Saray rejimi gidicidir. Ekrem Başkanımızın sonuna kadar yanındayız” ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi)

