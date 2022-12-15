Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasında, “Ülkedeki hukuksuzluğun bir parçası olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen cezayı ve siyaseten yasaklılık kararını kınıyoruz, kabul etmiyoruz” denildi.

Siyasi parti, sendika ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri ile çok sayıda yurttaşın katılımıyla düzenlenen basın açıklamasında Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adına konuşan Belediye Meclisi Üyesi Av. Ahmet Özdel, “Bu siyasi kararlar, bizler içinde yok hükmündedir, Bu kararlar, yoksul köylüler, işçiler, emekçiler için de yok hükmündedir. Bu kararlar işsiz gençler, şiddete maruz kalan kadınlar için de yok hükmündedir. Bu kararlar, yüksek enflasyondur, işsizliktir, yolsuzluktur. Tek adamın baskıcı saray düzenini sürdürmesinin aracıdır” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına yaklaşılan şu günlerde ülkenin demokrasi ve insan hakları açısından büyük bir sınav verdiğini belirten Özdel, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Tarihi bir dönemden geçiyoruz. 1920 nasıl ülke işgal edilmiş, birileri arkamızdan İngilizlerle, Fransızlarla, Yunanlılarla işbirliği yapmış ise bu günde ülkemiz kaynakları Ruslara, Katarlılara, Suudilere peşkeş çekiliyor. Böyle bir dönemde insan haklarını, özgürlükleri, adaleti boyun eğmeden savunmanın önemi bir kat daha artmaktadır.

“YARGI BAĞIMSIZ DEĞİL”

Ülkemizi yönetenler, her gün yeni bir yalan söyleyerek halkı kandırmaya ve iktidarlarını sürdürmeye çalışmaktadır. Yalancı normal koşullarda gerçekliğe yenik düşer, atalarımızın da dediği gibi ‘yalancının mumu yatsıya kadar yanar.’ Son yılların en büyük yalanı ise ülkede “bağımsız bir yargının” olduğu söylemidir.

Yargının bağımsızlığı, yargıçların yerine getirdikleri toplumsal işlev dolayısıyla, baskılara ve müdahalelere karşı kurumsal ve anayasal olarak korunması, kararlarını verirken baskı altında kalmaması demektir. Türkiye toplumu yargının bağımsız olmadığını, iktidarın güdümünde olduğunu dün olduğu gibi bu günde bilmektedir. Dün Ergenekon, Balyoz gibi davalarda açıkça görünen haksızlık, bugün Canan Kaftancıoğlu, Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Gezi Tutsakları, gazetecilerin, avukatların ve Ekrem İmamoğlu davasında görülmüştür.

Adalet Bakanı, ‘yargı bağımsız’ derken Ekrem İmamoğlu davasının eski hâkimi ise ’İmamoğlu'na iki yıldan fazla ceza vermeyeceğim için Samsun'a sürgün edildim’ demişti.

Yani dünkü karar verilmeden önce bu kararının ne olacağını açıklamaktadır. Mahkemelerde görev yapan hâkimler kendilerine baskı yapıldığını, kararların iktidar tarafından verildiğini söylemektedir.”

“NÜFUSUN YÜZDE 69’U ADALETE GÜVENMİYOR”

“Ülkemizde yaşayan insanların % 69’u adalete hiç güvenmiyor, ülkemizdeki üniversite mezunlarının ise % 82’si adalete güvenmiyor. Adalet sistemine güvensizliğin ortaya çıkardığı bir sonuç da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılan başvurular. 2021 yılındaki AİHM’in değerlendirmesini bekleyen dosyaların %22’si Türkiye ile ilgili.

Türkiye ile ilgili 2019 yılında 9.257 dosya varken 2020 yılında bu sayı 11.750’ye çıkmış, 2021 yılında ise 15.250 olmuş. 2021 yılında en fazla başvuru yapan ülkeler sıralamasında Türkiye 2. sırada yer alıyor. Türkiye ile ilgili verilen kararlar da Türkiye’de adalete güvenin neden sarsıldığını ortaya koyuyor. Buna göre, açıklanan 78 kararın 76 tanesinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden en az bir tane ihlal tespit edilmiş. İhlal edilen haklara bakıldığında birinci sırada ifade özgürlüğü var. İfade özgürlüğünü özgürlük ve güvenlik hakkı takip ediyor. Yine en çok ihlal edilen haklardan biri de adil yargılanma hakkı. Hukukun Üstünlüğü Endeksine göre de Türkiye’nin tam 139 ülkenin bulunduğu listede 117.sırada. 2020 yılında ise 128 ülke arasında 107. sıradaydı.”

“BU KARARLAR, TÜRKİYE’DE ADALETİN OLMADIĞININ İSPATIDIR”

“Bugüne kadar siyasiler hakkındaki tüm kararlar hukuk dışı ve akıl dışıdır. Bu dava, Türkiye’de yargının içine düşürüldüğü durumun bir kez daha göstermiştir. Bu kararlar, Türkiye yargısı adına utanç vesikasıdır. Bu kararlar, Türkiye’de adaletin olmadığının ispatıdır. Bu kararlar, yargının muhalifleri cezalandırmaya dönük bir aygıta dönüştürüldüğünün en somut ifadesidir.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun dün konuşmasında belirttiği gibi bu karar yok hükmündedir.

Biz de Çorum'dan sesleniyoruz: Bu siyasi kararlar, bizler içinde yok hükmündedir, Bu kararlar, yoksul köylüler, işçiler, emekçiler için de yok hükmündedir. Bu kararlar işsiz gençler, şiddete maruz kalan kadınlar için de yok hükmündedir. Bu kararlar, yüksek enflasyondur, işsizliktir, yolsuzluktur. Tek adamın baskıcı saray düzenini sürdürmesinin aracıdır.”

“BİNLERCE İNSAN YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA”

“Binlerce insanın açlık sınırının altında, binlerce insanın yoksulluk sınırının altında olduğu, 30-40 milyon insanın sosyal yardım aldığı bir ülke gerçeği ile karşı karşıyayız.

Gençler arasında işsizlik % 25-30 civarındadır, sokaklar işsiz gençlerle dolmuştur.

Uyuşturucu sokakları kaplamış gençler, uyuşturucu satıcısı, bağımlısı olmuştur. Birileri gemilerle uyuşturucu ticaretinin başına geçmiştir. Tarım bitmiş, buğday, arpa ithal edilir hale gelmiştir. Gıda ürünlerine yapılan zamların sorumlusu üç harfli marketler olarak gösterilmektedir. Ülkemiz, yabancılara peşkeş çekilirken, Türkiye insanı, kiralık ev bulamaz, doğalgaz, elektrik parası ödeyemez hale gelmiştir.

İktidar yakınları, teşviklerle, kur korumalı hesaplarla, borsa yolsuzlukları ile ihya olurken, geniş halk kesimleri asgari ücretle, TOKİ balonları ile aldatılmaktadır. İşte dün verilen karar tüm bu yolsuzluğun, baskının üstünü örtmek saraylarında ejder meyveleri yemeye devam etmenin yoludur. İşte bu karar, beşli çeteler, yolsuzluklar, adam kayırmalar, sahte sınavlar, mülakatların devamını sağlamanın bir yoludur.”

“MAĞDURİYET YARATILDI DİYE SEÇİM KAZANILMAZ”

“Geldiğimiz noktada, saray ve ekibi dışında kalan tüm siyasi partilerin, sivil toplumun, sendikaların, gençlerin, kadınların, memurların, işçilerin, işsizlerin birlik olması ve bu baskıya ve zulme karşı birlikteliği örgütlemesi gerekir.

Zulüm oldu, haksızlık oldu, mağduriyet yaratıldı diye seçim kazanılmaz, ağlamayan çocuğa meme verilmez.

Bu baskıcı iktidar, ancak haksızlığa maruz kalanların birlik olması, küçük farklılıkları bir kenara bırakıp birlikte mücadele etmesi ile değişir. İktidar; sokağa, mahalleye, şehre, ülkeye ve seçim sandığına sahip çıkmakla değişir. Birlik olunmaz ise halde baskı ve zulüm korkuyu arttırır, cesareti kırar, insanları umutsuz bırakır, gelecek kaygısına düşürür. Silkinip kendimize gelelim, uyanalım kış uykusundan,

Yine kitaplarımızla, türkülerimizle, bayraklarımızla sokağa çıkalım, dalga dalga aydınlık olalım. Yürüyelim karanlığın üstüne, meydanları zapt edelim.

İşte Nazım Hikmet' in dediği gibi; Daha gün o gün değil, derlenip dürülmesin bayraklar. Dinleyin, duyduğunuz çakalların ulumasıdır. Safları sıklaştırın çocuklar, bu kavga faşizme karşı, bu kavga hürriyet kavgasıdır.”

Basın açıklaması siyasi parti il başkanlarının konuşmalarının ardından sona erdi. (Tugay GÖKTÜRK)

