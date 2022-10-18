Geleneksel Obruk Mehmet Dede Tekke Köyü konserine katılan İlyas Salman, eşiyle birlikte türküler söyledi, şiirler okudu.

Bartın / Amasra’da meydana gelen maden ocağı faciası nedeniyle konserini anma programına çeviren İlyas Salman, “Buraya komiklik yapmaya gelmedim. Bugün hep birlikte maden şehitlerimizi anacağız. Türkülerimiz, deyişlerimiz onlar için” dedi.

SANATÇILARDAN TÜRKÜ SELİ

Dodurga İlçesine bağlı Mehmet Dede Obruk ve Tekke Köyü'nde düzenlenen konser programı, maden ocağında yaşanan ve 41 kişinin hayatını kaybettiği elim olay nedeniyle anma etkinliğine dönüştü. Konserin eğlence bölümleri iptal edilirken, türküler okundu, şiirler söylendi, ağıtlar dile getirildi.

Etkinlik, Dodurga İlçesi Mehmet Dede Tekke Köyü’nden Ali Doğan dedenin dualarıyla başladı.

Daha sonra Sadık Uysal, Mehmet Altınbilek, Ali Deliktaş, Muharrem Öztürk, Abbas Balcı, Simge Uysal, Sıtkı Çınar, Ali Ekber Dede, Uysal Öztürk sahne aldı.

Etkinliğe; CHP Osmancık İlçe Başkanı Sadık Eker, İYİ Parti Osmancık İlçe Başkanı Sefer Mustafa Boyacı, Osmancık Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilal Çevrim, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İLYAS SALMAN’A YOĞUN İLGİ

Etkinliğin son bölümünde ise “Çiçek Abbas” filmiyle hafızalara kazınan Yeşilçam'ın emektar isimlerinden ünlü türkücü İlyas Salman, dostlarıyla muhabbet etti.

Programı sırasında duygu dolu türküler seslendiren, şiirler okuyan, bazı anılarını paylaşan ve konuşmalar yapan İlyas Salman, eserlerini maden şehitleri için seslendirdi.

Maden faciasından duyduğu üzüntüyü dile getiren İlyas Salman, “Bugün burada komiklik yapmayacağım. Yüreğimiz yanıyor. Hayata veda eden maden işçilerimizin mekanı cennet olsun. Hep birlikte onları anıyoruz” dedi.

Programa katılan İlyas Salman’ın eşi Gülser Salman da ilk kez Çorum’da türkü okudu.

Katılımcılar, İlyas Salman’a yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlik sırasında açık artırmaya çıkartılan bağlama ise Osmancık Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilal Çevrim tarafından 10 bin 500 TL karşılığında satın alındı. Çevrim, bağlamayı yetenekli ses Simge Uysal’a hediye etti.

(Haber Merkezi)