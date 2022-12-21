ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, giriş sınavı ile Genel Müdürlük ve Yurt İçi Hizmet Birimlerinde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı, Tekniker, Yönetim Personeli ve Büro Personeli alacak.

Sınava girmek isteyen adaylar İş Talep Formu’nu 19/12/2022 – 03/01/2023 tarihleri arasında Bankanın web sayfasından (www.ilbank.gov.tr) doldurup JPEG formatındaki 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğraflarını da ekleyerek elektronik ortamda gönderecek.

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