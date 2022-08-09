Çorum Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen ilk yardım kursuna katılanlar sertifikalarını aldı.

“Kimi zaman birkaç dakika içerisinde yapılan doğru uygulamalar ile hayat kurtarmak mümkün. Bu nedenle gençlerin ilkyardım öğrenerek bir yaşama dokunmasına katkı sağlamak istedik” diyen Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği içinde ilkyardım eğitimi düzenlediklerini söyledi.

Hayatın olağan seyri izinde ilkyardımı gerektiren durumlarla karşılaşma olasılığının her geçen gün arttığını vurgulayan Tosik, “Yerinde ve zamanında yapılan bir müdahalenin insan hayatını kurtarabileceğini göz önünde tutmak gerekmektedir. Çorum Ülkü Ocakları olarak bizler de ilkyardımın hayat kurtaracağı bilinciyle üniversiteli arkadaşlarımızla birlikte İl Sağlık Müdürlüğü’nün düzenlemiş olduğu İlkyardım Eğitim Programı’na katıldık. İki gün süren eğitim sonunda yazılı sınav ve mülakatı başarıyla tamamlayan arkadaşlarımız İlkyardım Eğitimi Sertifikası almaya hak kazandılar” diye konuştu.

Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Tosik katkılarından dolayı Sağlık İl Müdürlüğü Eğitim Birimi’ne teşekkür etti. (Haber Merkezi)