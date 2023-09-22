Tahmini Okuma Süresi: dakika

İnsanlar, öncelikle anne-babalarını, kardeşlerini, eş ve çocuklarını, diğer aile bireylerini severler. Çocuklukta, aileden hemen sonra gelen ise, öğretmen sevgisidir. Hele de yurt dışına gittiği için öğretmenini arayıp-sorma olanağı bulamayanlar, öğretmenlerine büyük özlem duyarlar.

Danimarka’da yaşayan Çorumlu Hatice Kızıl da, 1977-78 öğretim yılında Cumhuriyet İlkokulu’nda öğretmeni olan Türkan Uzel’i hiç unutmadı, ama uzun süre Çorum’a gelemediği için de arayıp soramadı. Öğretmenini yıllar sonra görme arzusu ile yanıp tutuşuyordu. Hatta, öğretmeni hakkında bilgi almalarını yakınlarından rica etti.

Çorum’un tanınmış şahsiyetlerinden Ünal Uzel’in eşi olan Türkan Uzel, saygın bir emekli öğretmendi. Adresi bulundu ve Hatice Kızıl, geçtiğimiz günlerde izne gelişinde, öğretmenini ziyaret edip elini öptü, şükran duygularını iletti. Tam 47 yıl sonra öğretmen-öğrenci buluşması, son derece duygusal bir sahne oluşturdu.