İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen İlköğretim Haftası’nın açılışı Mevlana İlkokulu’nda Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Okul Müdürü İbrahim Kartal, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Okul Müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Çorum’da okul öncesinde 8 bin 320, ilkokulda 27 bin 286, ortaokullarda 26 bin 707 ve ortaöğretimde ise 27 bin 318 olmak üzere toplam 89 bin 631 öğrencinin tüm kademelerde yüz yüze eğitime başladığı Çorum’da kutlamalar saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ve Vali Yardımcısı Hakan Kubalı’nın konuşmaları ile devam eden programda Mevlana İlkokulu 4-Ç Sınıfı öğrencisi Ela Tekin günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu 6-C sınıfı öğrencisi Gül Başdeğirmenci’nin “İlköğretim Haftası” şiiri ile devam eden programa Mevlana İlkokulu 4 A sınıfı öğrencisi Hazan Ünal ise “Okul” şiiri ile renk kattı. Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu Halkoyunları ekibinin gösterileri ile süren program protokol üyelerinin sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etmesi ile son buldu.

Törende konuşan Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek hedeflerinin Çorum’un eğitim öğretim seviyesinin ülke genelinde üst sıralara çıkarmak olduğunu vurguladı. Bu kapsamda son dönemde Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kurumların desteği ile önemli atılımlar yapıldığını anlatan Milli Eğitim Müdürü Kodek, eğitimin önemine yönelik Ulu Önder Atatürk’ün çeşitli sözlerini dile getirdi.

Eğitim ve öğretimde en önemli hedeflerinin çocukların tüm yönlerde gelişimine katkı sağlayarak milli, manevi ve evrensel değerlere bağlı bireyler yetiştirmek olduğunu vurgulayan Kodek konuşmasında öğrenciler, veliler ve eğitimcilere yönelik çeşitli sözler sarfetti.



İlimiz genelinde 423 resmi, 48 özel olmak üzere 652 eğitim kurumla birlikte dersbaşı yapıldığını söyleyen Kodek, Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yaz ayları boyunca okulların eksiklerinin giderilmesine yönelik yaptıkları çalışmaları anlattı. Öğrencilerin okulların açılması ile birlikte tüm ders kitapları ve yardımcı kaynaklarını masaların üzerine koyduklarını ifade eden Kodek, Bakanlığın bu yıl ilk defa tüm okullara ödenek yolladığını ve bu ödeneklerin de okullara iletildiğini, 182 okulun 15 milyon TL’lik bir maliyetle bakım onarımlarını, doğalgaz dönüşümlerini bitirdiklerini, kapalı köy okullarının açılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi. Bakanlığın çeşitli projeleri ve ilimizde bu projelere katılan okullar hakkında da bilgi veren Abdullah Kodek, tüm okullara kütüphane kurulduğunu, yeni yapılacak yatırımlar hakkında da bilgiler verdi.

Vali Yardımcısı Hakan Kubalı da eğitimin önemine değinen bir konuşma yaptı. 2022-2023 eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanını yaşadıklarını söyleyerek tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyen Vali Yardımcısı Kubalı, eğitime katkı sağlayan tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Eğitimin herkese ücretsiz olarak ulaştırılması gereken temel bir insan hakkı olduğunu hatırlatarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş esasının hedefi de eğitim öğretimde ilerleme sağlamak olduğunu vurgulayan Kubalı, Ulu Önder Atatürk’ün de çağdaş, üreten, düşünen, sorgulayan, araştıran. merak eden ve bilimsel esaslara uygun olarak bir vatandaş yetiştirmek için cahilliğe karşı savaş açtığını kaydetti.

(Volkan SINAYUÇ )