Çorum FK’nın Pazar günü, 24 Erzincanspor’u 1-0 yendiği maçın tek golünü 17.dakikada penaltıdan atan Sinan Kurumuş, ilk yarıyı lider bitirmek istediklerini söyledi.

Teknik direktör Tahsin Tam’la birlikte bir galibiyet serisi yakaladıklarını ve Tam’ın istediklerini sahaya yansıtmaları halinde daha iyi sonuçlar alacaklarını kaydeden Sinan Kurumuş, yaptığı açıklamada, “Tek planımız galibiyetti. Hafta başından beri Erzincanspor’u iyi analiz ettik. Erzincanspor, ligin iyi ve hedefe kurulan takımlarından biri. Evimizdeki maçta, taraftarımızın desteği ile maça iyi başlamak ve kazanmak istiyorduk. Nitekim, öyle de oldu. Penaltıdan golü bulup, öne geçtik.

Maçta, bölüm bölüm iyi işler yaptık. Ama bölüm bölüm de istediğimizi sahaya yansıtamadık. Yeni bir hocamız var. Bizden istediklerini sahaya yansıttığımız sürece, daha iyi olacağımızı düşünüyorum.

Her takımın, her takımı yenebileceği, zor bir gruptayız. Üçte üç yaparak iyi bir seri yakaladık. Devrenin kalan 4 maçında gerekli galibiyetleri alarak, ilk yarıyı lider bitirmek istiyoruz. İkinci yarı daha zor olacak. Bu yüzden, ilk yarıda aldığımız her puanın değerini iyi bilmemiz lazım.

Erzincanspor maçında oynayan ve oynamayan tüm takım arkadaşlarımı ve bize destek veren tüm taraftarlarımızı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)