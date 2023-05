Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, telefonla bağlandığı televizyon canlı yayınında, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ve bu doğrultuda ilk yarıyı lider bitirmek istediklerini söyledi.

Ankara merkezli yayın yapan Tivi 6’da canlı yayınlanan 2.Lig Futbol Dosyası isimli spor programına canlı telefon bağlantısı ile konuşan Başkan Oğuzhan Yalçın, sezon başından beri yaşanan süreci anlatırken, teknik direktör değişikliğinin artık elzem olduğunu ifade etti. Tahsin Tam’la anlaşma sürecine de değinen Oğuzhan Yalçın, iyi bir kadroya sahip olduklarını, teknik direktör değişikliğinin de takım üzerinde olumlu etki yaptığını dile getirdi.

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu kaydeden Oğuzhan Yalçın, “Biz, hiçbir zaman direkt şampiyonluğa oynuyoruz diye bir açıklama yapmadık ama, Çorum FK, isminin bulunduğu her alanda kafaya oynar. Kurduğumuz kadro zaten hedefin şampiyonluk olduğunu gösteriyor.

Sezona iyi bir başlangıç yaptık ve liderliğe kadar yükseldik. Sonra kötü sonuçlar üst üste geldi. Tarsus maçından sonra da hoca değişikliği artık elzem oldu. Tam o sırada, Tahsin Hoca da Bursaspor’dan ayrılınca, zaten çalışmayı istediğimiz bir isimdi. Görüştük ve anlaşmaya vardık.

Zorlu bir grupta mücadele ediyoruz. Her takım, her takımı yenebiliyor. İyi bir hava yakaladık. Sezonun ilk yarısını lider bitirmeyi hedefliyoruz.

Transferle ilgili konuşmak için henüz erken. Ama devre arasında, hocamız isterse, gerekli mevkilere gerekli takviyeleri elbette yaparız. Çorum, üst ligleri hak ediyor. Biz de, birlikte başaracağız sloganıyla 1.Lig’e hedefliyoruz. Bunu gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)