2.Lig Beyaz Grup’ta “Birlikte başaracağız” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, ikinci yarıdaki performansıyla Türkiye liglerinin en formda takımları arasına adını yazdırırken, şampiyonluk yolunda da emin adımlarla ilerliyor.

İLK 10 MAÇTA 16 PUANA

Sezona teknik direktör Mert Nobre nezaretinde başlayan Çorum FK, ilk 10 haftalık periyotta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi aldı ve 16 puan topladı. Bu maçlarda 14 gol atan Çorum FK, kalesinde ise 11 gol gördü.

Kırmızı-siyahlı ekip, ilk 10 haftanın son 3 maçında Amed Sportif Faaliyetler’e evinde 2-0, Esenler Erokspor’a deplasmanda 2-0, Ankaraspor’a ise evinde 3-1 yenilirken, şampiyonluk yarışında 8.sıraya kadar geriledi.

İKİNCİ YARIDA 24 PUAN

Üst üste alınan bu 3 yenilginin ardından deplasmanda Tarsus İdmanyurdu ile 1-1 berabere kalarak kötü gidişini sürdüren Çorum FK’da, teknik direktör Mert Nobre ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına Tahsin Tam getirildi. Kırmızı-siyahlı ekip, ilk yarının kalan 7 maçına Tahsin Tam nezaretinde çıkarken, 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de yenilgi aldı.

Geçtiğimiz Pazar günü, Başkent deplasmanında ikinci yarının 10.maçına çıkan Çorum FK, Ankaraspor’u 1-0 mağlup ederek hem liderliğini, hem galibiyet serisini, hem de yenilmezlik serisini sürdürdü.

Ankaraspor galibiyetiyle birlikte, ikinci yarının 10 haftalık periyodunu geride bırakan Çorum FK, bu maçlarda 7 galibiyet, 3 beraberlik alırken, tam 24 puan topladı. Kırmızı-siyahlı takım bu maçlarda tam 17 gol atarken, kalesinde ise sadece 4 gol gördü. Yani, ilk yarının ilk 10 haftasına göre 8 puan daha fazla topladı. Bu da Çorum FK’ya liderliği getirdi.

(Hüseyin AŞKIN)